Гусев Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Гусева Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
21.11.1892
Сын: Гусев(шаталов) Михаил Петрович
Мать ребёнка: Гусева Наталья Трофимовна
Бракосочетание
06.11.1911
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Екатерина
Смерть
Неизвестно