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Гусев Пётр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Гусев (шаталов) Андрей Ильич

Мать: Гусева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Гусев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Гусева Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
21.11.1892

Сын: Гусев(шаталов) Михаил Петрович

Мать ребёнка: Гусева Наталья Трофимовна

Бракосочетание
06.11.1911

Жена: Гусева Наталья Трофимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Екатерина

Смерть
Неизвестно
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