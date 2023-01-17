Гусев Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.06.1917
Дата смерти22.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1917
Рождение ребёнка
15.01.1940
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
16.02.1953
Рождение ребёнка
1960
Смерть
22.01.1976
Похороны
Неизвестно