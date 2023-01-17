Гусев Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Григорий Михайлович

Гусев Григорий Михайлович

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.06.1917

Дата смерти

22.01.1976

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1917

Отец: Гусев(шаталов) Михаил Петрович

Мать: Гусева Евдокия Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Елизавета Фёдоровна

Смерть
22.01.1976
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close