Гусева (Мухина) Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти16.02.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1940
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
16.02.1953
Рождение ребёнка
1960
Смерть
16.02.1991
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область