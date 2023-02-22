Гусева (Мухина) Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Мухина) Елизавета Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

16.02.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
16.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Григорий Михайлович

Смерть
16.02.1991
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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