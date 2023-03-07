Гусев Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.11.1914
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1914
Рождение ребёнка
05.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Ивановна
Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: Погиб на ВОВ