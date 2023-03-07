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Гусев Анатолий Михайлович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.11.1914

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1914

Отец: Гусев(шаталов) Михаил Петрович

Мать: Гусева Евдокия Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Екатерина Ивановна

Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: Погиб на ВОВ
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