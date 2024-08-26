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Трикин Василий Гаврилович

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

16.03.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Трикин Гаврила Михайлович

Мать: Агрипина Евграфова

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.05.1902

Жена: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
09.04.1903

Дочь: (Трикина) Александра Васильева

Мать ребёнка: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна

Восприемник
21.09.1903
Пётр Алексеевич Трикин
Рождение ребёнка
15.07.1905

Сын: Трикин Пантелеймон Васильевич

Мать ребёнка: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
23.05.1908

Дочь: (Трикина) Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
17.11.1910

Дочь: (Трикина) Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.05.1912

Дочь: (Трикина) Антонина Васильева

Мать ребёнка: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна

Смерть
16.03.1917
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
18.03.1917

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