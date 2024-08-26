Трикин Василий Гаврилович
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения1881
Дата смерти16.03.1917
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Трикин Гаврила Михайлович
Мать: Агрипина Евграфова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.05.1902
Рождение ребёнка
09.04.1903
Дочь: (Трикина) Александра Васильева
Мать ребёнка: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна
Восприемник
21.09.1903
Пётр Алексеевич Трикин
Рождение ребёнка
15.07.1905
Сын: Трикин Пантелеймон Васильевич
Мать ребёнка: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
23.05.1908
Дочь: (Трикина) Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
17.11.1910
Дочь: (Трикина) Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.05.1912
Дочь: (Трикина) Антонина Васильева
Мать ребёнка: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна
Смерть
16.03.1917
Причина смерти: воспаление легких
Похороны
18.03.1917