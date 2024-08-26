Трикин Гаврила Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1843
Дата смерти07.03.1917
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1843
Отец: Трикин Михаил Григорьевич
Мать: Ксения Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Евграфова
Крещение
22.03.1843
ц. Покровская
Рождение ребёнка
1869
Сын: Трикин Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Агрипина Евграфова
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Агрипина Евграфова
Рождение ребёнка
08.07.1877
Дочь: (Трикина) Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Агрипина Евграфова
Рождение ребёнка
21.08.1879
Мать ребёнка: Агрипина Евграфова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Трикин Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Агрипина Евграфова
Рождение ребёнка
?.02.1888
Сын: Трикин Герасим Гаврилович
Мать ребёнка: Агрипина Евграфова
Бракосочетание
27.01.1893
Жена: Трикина Мария Павловна
Второй брак у обоих. Она солдатская вдова
Смерть
07.03.1917
Причина смерти: старость