Трикин Гаврила Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрикин Гаврила Михайлович

Трикин Гаврила Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1843

Дата смерти

07.03.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1843

Отец: Трикин Михаил Григорьевич

Мать: Ксения Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Евграфова

Крещение
22.03.1843
ц. Покровская
Рождение ребёнка
1869

Сын: Трикин Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Агрипина Евграфова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Трикин Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Агрипина Евграфова

Рождение ребёнка
08.07.1877

Дочь: (Трикина) Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Агрипина Евграфова

Рождение ребёнка
21.08.1879

Сын: Трикин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Агрипина Евграфова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Трикин Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Агрипина Евграфова

Рождение ребёнка
?.02.1888

Сын: Трикин Герасим Гаврилович

Мать ребёнка: Агрипина Евграфова

Бракосочетание
27.01.1893

Жена: Трикина Мария Павловна

Второй брак у обоих. Она солдатская вдова
Смерть
07.03.1917
Причина смерти: старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.