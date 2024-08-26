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Агрипина Евграфова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евграф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трикин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Трикин Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Трикин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
08.07.1877

Дочь: (Трикина) Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
21.08.1879

Сын: Трикин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Трикин Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович

Рождение ребёнка
?.02.1888

Сын: Трикин Герасим Гаврилович

Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович

Смерть
Неизвестно

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