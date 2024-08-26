Агрипина Евграфова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евграф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Сын: Трикин Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
08.07.1877
Дочь: (Трикина) Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
21.08.1879
Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Трикин Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович
Рождение ребёнка
?.02.1888
Сын: Трикин Герасим Гаврилович
Отец ребёнка: Трикин Гаврила Михайлович
Смерть
Неизвестно