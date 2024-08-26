Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Скомский Леонтий Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.05.1902
Рождение ребёнка
09.04.1903
Дочь: (Трикина) Александра Васильева
Отец ребёнка: Трикин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
15.07.1905
Сын: Трикин Пантелеймон Васильевич
Отец ребёнка: Трикин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
23.05.1908
Дочь: (Трикина) Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Трикин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
17.11.1910
Дочь: (Трикина) Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Трикин Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
22.05.1912
Дочь: (Трикина) Антонина Васильева
Отец ребёнка: Трикин Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно