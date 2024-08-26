Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Скомский Леонтий Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.05.1902

Муж: Трикин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
09.04.1903

Дочь: (Трикина) Александра Васильева

Отец ребёнка: Трикин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
15.07.1905

Сын: Трикин Пантелеймон Васильевич

Отец ребёнка: Трикин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
23.05.1908

Дочь: (Трикина) Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Трикин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
17.11.1910

Дочь: (Трикина) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Трикин Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
22.05.1912

Дочь: (Трикина) Антонина Васильева

Отец ребёнка: Трикин Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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