(Трикина) Екатерина Васильева
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения17.11.1910
Дата смерти17.01.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1910
Место жительства
Неизвестно
Крещение
17.11.1910
Восприемники: Александр Захарович Гусев, Серафима Якимова Белова
Смерть
17.01.1911
Причина смерти: от колотья
Похороны
19.01.1911