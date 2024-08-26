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(Трикина) Екатерина Васильева

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

17.11.1910

Дата смерти

17.01.1911

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1910

Отец: Трикин Василий Гаврилович

Мать: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Крещение
17.11.1910
Восприемники: Александр Захарович Гусев, Серафима Якимова Белова
Смерть
17.01.1911
Причина смерти: от колотья
Похороны
19.01.1911

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