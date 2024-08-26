Трикин Пантелеймон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрикин Пантелеймон Васильевич

Трикин Пантелеймон Васильевич

Место рождения

д. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область

Дата рождения

15.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905

Отец: Трикин Василий Гаврилович

Мать: Трикина (Скомская) Елена Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трикина Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Крещение
15.07.1905
Восприемники: Иван Гаврилович Трикин, Наталья Петровна Щепкова
Рождение ребёнка
16.12.1925

Дочь: (Трикина) Евгения Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Трикина Анастасия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.