Трикин Пантелеймон Васильевич
Место рожденияд. Исаково, Васильевская волость, Богородский уезд, Московская область
Дата рождения15.07.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трикина Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Крещение
15.07.1905
Восприемники: Иван Гаврилович Трикин, Наталья Петровна Щепкова
Рождение ребёнка
16.12.1925
Дочь: (Трикина) Евгения Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Трикина Анастасия
Смерть
Неизвестно