Верхоланцева (Баснина) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баснин Николай Васильевич
Мать: Вильямс Энн Элизабет
Рождение ребёнка
23.03.1908
Дочь: Верхоланцева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Верхоланцев Василий Павлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхоланцев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Верхоланцев Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верхоланцева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Верхоланцев Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947