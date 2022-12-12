Верхоланцева (Баснина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхоланцева (Баснина) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баснин Николай Васильевич

Мать: Вильямс Энн Элизабет

Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: Верхоланцева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Верхоланцев Василий Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхоланцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Верхоланцев Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верхоланцева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Верхоланцев Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхоланцев Василий Павлович

Смерть
1947
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