Вильямс Энн Элизабет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Баснин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Баснин Николай Васильевич
Париж, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верхоланцева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Баснин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баснина Софья Николаевна
Отец ребёнка: Баснин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баснина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Баснин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932