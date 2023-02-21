Вильямс Энн Элизабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильямс Энн Элизабет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Баснин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Баснин Николай Васильевич

Париж, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верхоланцева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Баснин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баснина Софья Николаевна

Отец ребёнка: Баснин Николай Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баснина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Баснин Николай Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баснин Николай Васильевич

Смерть
1932
Москва, город федерального значения Москва
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