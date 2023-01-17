Баснин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти04.10.1918
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Баснин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Вильямс Энн Элизабет
Париж, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верхоланцева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Вильямс Энн Элизабет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баснина Софья Николаевна
Мать ребёнка: Вильямс Энн Элизабет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баснина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Вильямс Энн Элизабет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вильямс Энн Элизабет
Смерть
04.10.1918