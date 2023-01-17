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Баснин Николай Васильевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

04.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Баснин Василий Николаевич

Мать: Елизавета Баснина Осиповна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Баснин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Вильямс Энн Элизабет

Париж, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верхоланцева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Вильямс Энн Элизабет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баснина Софья Николаевна

Мать ребёнка: Вильямс Энн Элизабет

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баснина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Вильямс Энн Элизабет

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильямс Энн Элизабет

Смерть
04.10.1918
Москва, город федерального значения Москва
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