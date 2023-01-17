Верхоланцева Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1908
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908
Рождение ребёнка
26.02.1932 ст.
Сын: Верхоланцев Марат Михайлович
Отец ребёнка: Зюка Михаил Осипович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1937
Сын: Верхоланцев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Зюка Михаил Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зюка Михаил Осипович
Смерть
1978
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область