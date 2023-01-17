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Верхоланцева Нина Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.03.1908

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1908

Отец: Верхоланцев Василий Павлович

Мать: Верхоланцева Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.02.1932 ст.

Сын: Верхоланцев Марат Михайлович

Отец ребёнка: Зюка Михаил Осипович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1937

Сын: Верхоланцев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Зюка Михаил Осипович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зюка Михаил Осипович

Смерть
1978
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
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