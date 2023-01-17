Верхоланцев Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхоланцев Василий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: Верхоланцева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Верхоланцева Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхоланцев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Верхоланцева Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верхоланцева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Верхоланцева Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхоланцева Анна Николаевна

Смерть
1921
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