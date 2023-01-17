Верхоланцев Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1908
Дочь: Верхоланцева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Верхоланцева Анна Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхоланцев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Верхоланцева Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верхоланцева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Верхоланцева Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921