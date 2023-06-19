Щербаков Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Щербаков Михайло Иванович
Мать ребёнка: Щербакова Федосья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Щербакова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Федосья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Щербакова Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Федосья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Щербакова Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Федосья Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно