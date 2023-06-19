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Щербаков Иван Андреевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Щербаков Андрей Яковлевич

Мать: Щербакова Фекла Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Щербаков Михайло Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Федосья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Щербакова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Федосья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Щербакова Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Федосья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Щербакова Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Федосья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Федосья Яковлевна

Смерть
Неизвестно