Щербаков Михайло Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1781
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Бракосочетание
16.02.1805 ст.
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК,фонд37, оп3, дело204, 79 оборот
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Пономарева (Щербакова) Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова (Найдышина) Федора Петровна
ГАСО, 24-25-330-32л
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Щербакова (Найдышина) Федора Петровна
ГАСО, 24-25-330, 31об
Рождение ребёнка
1815
Сын: Щербаков Макар Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова (Найдышина) Федора Петровна
ГАСО, рев1834, 20об
Рождение ребёнка
1819
Сын: Щербаков Семен Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова (Найдышина) Федора Петровна
ГАСО, рев1834, 20об
Рождение ребёнка
1822
Сын: Щербаков Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова (Найдышина) Федора Петровна
ГАСО, рев1834, 20л
Смерть
1855
Рев.1858, 30 оборот