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Щербаков Михайло Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Щербаков Иван Андреевич

Мать: Щербакова Федосья Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Бракосочетание
16.02.1805 ст.

Жена: Щербакова (Найдышина) Федора Петровна

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК,фонд37, оп3, дело204, 79 оборот
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Пономарева (Щербакова) Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Щербакова (Найдышина) Федора Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-32л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Щербаков Осип Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова (Найдышина) Федора Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 31об
Рождение ребёнка
1815

Сын: Щербаков Макар Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова (Найдышина) Федора Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 20об
Рождение ребёнка
1819

Сын: Щербаков Семен Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова (Найдышина) Федора Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 20об
Рождение ребёнка
1822

Сын: Щербаков Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова (Найдышина) Федора Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 20л
Смерть
1855
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рев.1858, 30 оборот

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