Щербакова Федосья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Федосья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Щербаков Михайло Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Щербакова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Щербакова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Щербакова Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Смерть
Неизвестно

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