Щербакова Федосья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Щербаков Михайло Иванович
Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Щербакова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Щербакова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Щербакова Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Смерть
Неизвестно