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Щербаков Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

17.03.1796

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Щербаков Яков Фомич

Мать: Щербакова Пелагия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Щербакова Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Щербаков Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Щербаков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Щербаков Ипат Андреевич

Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Щербаков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
С 1780

Дочь: Закорюкина (Щербакова) Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Смерть
17.03.1796
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК,37-1-2б, 656об

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