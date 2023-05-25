Щербаков Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти17.03.1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Щербаков Яков Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Щербакова Авдотья Андреевна
Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Щербаков Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
С 1780
Дочь: Закорюкина (Щербакова) Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Смерть
17.03.1796
ГАПК,37-1-2б, 656об