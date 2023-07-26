Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Щербакова Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Щербаков Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
С 1780
Дочь: Закорюкина (Щербакова) Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Смерть
Неизвестно