Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Карлов Афонасий Максимович

Мать: Карлова Матрона Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Андрей Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Щербакова Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Щербаков Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 70 лист
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Щербаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Щербаков Ипат Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Щербаков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
С 1780

Дочь: Закорюкина (Щербакова) Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Яковлевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Смерть
Неизвестно

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