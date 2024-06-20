Щербаков Петр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Щербакова Матрона Андреевна
Бракосочетание
Около 1789
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Щербакова Елисавета Петровна
Мать ребёнка: Щербакова Матрона Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Щербакова Александра Петровна
Мать ребёнка: Щербакова Матрона Андреевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Щербакова Матрона Андреевна
ГАСО, 24-25-330-55л Приемыш в семье Осипа Шевелина
Смерть
До 1811