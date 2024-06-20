Щербаков Петр Андреевич Около 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Петр Андреевич

Щербаков Петр Андреевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Щербаков Андрей Яковлевич

Мать: Щербакова (Карлова) Фекла Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 66 оборот
Рождение ребёнка
1786

Сын: Щербаков Павел Петрович

Мать ребёнка: Щербакова Матрона Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1789

Жена: Щербакова Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Щербакова Елисавета Петровна

Мать ребёнка: Щербакова Матрона Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Щербакова Александра Петровна

Мать ребёнка: Щербакова Матрона Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 67 лист
Рождение ребёнка
1807

Сын: Щербаков Осип Петрович

Мать ребёнка: Щербакова Матрона Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-55л Приемыш в семье Осипа Шевелина
Смерть
До 1811
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.