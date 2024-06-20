Щербаков Осип Петрович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
ГАСО, 24-25-330-55л Приемыш в семье Осипа Шевелина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Наталья
ГАСО, рев1834, 82л
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Щербакова) Парасковья Осиповна
Мать ребёнка: Щербакова Наталья
ГАСО, 179-1-213-56л Сирота, живёт у шельпякова Фёдора зотеевтча
Смерть
До 1858