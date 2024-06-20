Щербаков Осип Петрович 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербаков Осип Петрович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Щербаков Петр Андреевич

Мать: Щербакова Матрона Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-55л Приемыш в семье Осипа Шевелина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Наталья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 82л
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Щербакова) Парасковья Осиповна

Мать ребёнка: Щербакова Наталья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-56л Сирота, живёт у шельпякова Фёдора зотеевтча
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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