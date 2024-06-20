Щербакова Наталья 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербакова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Осип Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 82л
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Щербакова) Парасковья Осиповна

Отец ребёнка: Щербаков Осип Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-56л Сирота, живёт у шельпякова Фёдора зотеевтча
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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