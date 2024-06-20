Щербакова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 82л
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Щербакова) Парасковья Осиповна
Отец ребёнка: Щербаков Осип Петрович
ГАСО, 179-1-213-56л Сирота, живёт у шельпякова Фёдора зотеевтча
Смерть
До 1858