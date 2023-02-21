Юдаев Пётр Казьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1874
Отец: Юдаев Косьма Иудов
Мать: Юдаева Настасья Ивановна
Бракосочетание
09.05.1894
Жена: Юдаева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
25.05.1895
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы (Байчицы)
Рождение ребёнка
22.06.1896
Сын: Юдаев Иоанн Петрович
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
с.Бойчицы
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
11.07.1901
Дочь: Шустова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы (Байчицы)
Рождение ребёнка
29.01.1903
Дочь: Аня
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
с.Бойчицы
Рождение ребёнка
24.06.1904
Сын: Юдаев Пётр
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
с.Бойчицы
Рождение ребёнка
29.09.1905
Сын: Юдаев Миша
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
с.Бойчицы
Рождение ребёнка
21.05.1907
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
с.Бойчицы
Рождение ребёнка
21.10.1910
Дочь: Щетинина Мария Петровна
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
с.Бойчицы
Рождение ребёнка
11.07.1912
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
Рязанская обл., Большекоровинский р-н
Рождение ребёнка
Около 1914
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы
Рождение ребёнка
17.03.1917
Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова
Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы
Смерть
Неизвестно