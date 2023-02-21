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Юдаев Пётр Казьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1874

Отец: Юдаев Косьма Иудов

Мать: Юдаева Настасья Ивановна

Бракосочетание
09.05.1894

Жена: Юдаева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
25.05.1895

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы (Байчицы)
Рождение ребёнка
22.06.1896

Сын: Юдаев Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

с.Бойчицы
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Юдаев Григорий Петров

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
11.07.1901

Дочь: Шустова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы (Байчицы)
Рождение ребёнка
29.01.1903

Дочь: Аня

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

с.Бойчицы
Рождение ребёнка
24.06.1904

Сын: Юдаев Пётр

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

с.Бойчицы
Рождение ребёнка
29.09.1905

Сын: Юдаев Миша

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

с.Бойчицы
Рождение ребёнка
21.05.1907

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

с.Бойчицы
Рождение ребёнка
21.10.1910

Дочь: Щетинина Мария Петровна

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

с.Бойчицы
Рождение ребёнка
11.07.1912

Сын: Юдаев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

Рязанская обл., Большекоровинский р-н
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Юдаев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы
Рождение ребёнка
17.03.1917

Сын: Юдаев Сергей Петрович

Мать ребёнка: Юдаева Дарья Петрова

Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы
Смерть
Неизвестно
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