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Юдаев Алексей Петрович

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Место рождения

Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы

Дата рождения

С 1911 по 1914

Дата смерти

25.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1911 по 1914

Отец: Юдаев Пётр Казьмин

Мать: Юдаева Дарья Петрова

Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдаева Мария Дмитриевна

Смерть
25.02.1943
176 сп. 46 сд. обороняла плацдарм на берегу Невы в Невской Дубровке, освобождала Лугу.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
бр. мог. №10 Усть-Ижорский п.с. кирпичн. з-д № 3
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