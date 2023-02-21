Юдаев Алексей Петрович
Место рожденияРоссия, Рязанская губ., д. Бойчицы
Дата рожденияС 1911 по 1914
Дата смерти25.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1911 по 1914
Отец: Юдаев Пётр Казьмин
Мать: Юдаева Дарья Петрова
Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдаева Мария Дмитриевна
Смерть
25.02.1943
176 сп. 46 сд. обороняла плацдарм на берегу Невы в Невской Дубровке, освобождала Лугу.
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
бр. мог. №10 Усть-Ижорский п.с. кирпичн. з-д № 3