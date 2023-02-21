Юдаев Косьма Иудов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдаев Косьма Иудов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1874

Сын: Юдаев Пётр Казьмин

Мать ребёнка: Юдаева Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Юдаев Феодор Кузьмин

Мать ребёнка: Юдаева Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдаева Евдокия Кузьмина

Мать ребёнка: Юдаева Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Юдаева Настасья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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