Юдаев Косьма Иудов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1874
Сын: Юдаев Пётр Казьмин
Мать ребёнка: Юдаева Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Юдаев Феодор Кузьмин
Мать ребёнка: Юдаева Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдаева Евдокия Кузьмина
Мать ребёнка: Юдаева Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Юдаева Настасья Ивановна
Смерть
Неизвестно