Юдаев Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдаев Сергей Петрович

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Место рождения

Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы

Дата рождения

17.03.1917

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1917

Отец: Юдаев Пётр Казьмин

Мать: Юдаева Дарья Петрова

Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы
Военная служба
1940
Ленинградский РВК, Московская обл., г. Москва, Ленинградский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдаева ?

Смерть
После 1941
пропал без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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