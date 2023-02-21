Юдаев Сергей Петрович
Место рожденияРоссия, Рязанская губ., д. Бойчицы
Дата рождения17.03.1917
Дата смертиПосле 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1917
Отец: Юдаев Пётр Казьмин
Мать: Юдаева Дарья Петрова
Россия, Рязанская губ., д. Бойчицы
Военная служба
1940
Ленинградский РВК, Московская обл., г. Москва, Ленинградский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдаева ?
Смерть
После 1941
пропал без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести