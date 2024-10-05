Шустова (Юдаева) Ольга Петровна 11.07.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шустова (Юдаева) Ольга Петровна

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Место рождения

Бойчицы, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.07.1901 ст.

Дата смерти

09.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1901 ст.

Отец: Юдаев Пётр Казьмин

Мать: Юдаева (Лукина) Дарья Петрова

Бойчицы, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Восприемник
15.07.1901 ст.
Жоково Зарайский р-н
Тихвинская ц. сельца Бойчицы кр-не Филип Петров Сычёв и Мария Петрова Шершавина
Бракосочетание
До 1918

Муж: Фокин Митрофан

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шустов (Фокин) Вася Митрофанович

Отец ребёнка: Фокин Митрофан

Бракосочетание
03.03.1930

Муж: Шустов Иван Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шустов Иван Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.06.1937

Сын: Шустов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Шустов Иван Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.08.1939

Сын: Шустов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Шустов Иван Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Упоминание
26.04.1966
Москва, город федерального значения Москва
Парализовало дома, из записной книжки Ивана Сергеевича
Смерть
09.03.1976
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кл.

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