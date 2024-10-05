Шустова (Юдаева) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения11.07.1901 ст.
Дата смерти09.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1901 ст.
Отец: Юдаев Пётр Казьмин
Восприемник
15.07.1901 ст.
Жоково Зарайский р-н
Тихвинская ц. сельца Бойчицы кр-не Филип Петров Сычёв и Мария Петрова Шершавина
Бракосочетание
До 1918
Муж: Фокин Митрофан
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шустов (Фокин) Вася Митрофанович
Отец ребёнка: Фокин Митрофан
Бракосочетание
03.03.1930
Рождение ребёнка
01.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шустов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
05.06.1937
Сын: Шустов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Шустов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
18.08.1939
Отец ребёнка: Шустов Иван Сергеевич
Упоминание
26.04.1966
Парализовало дома, из записной книжки Ивана Сергеевича
Смерть
09.03.1976
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кл.