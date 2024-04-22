Шустовъ Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.01.1902
Дата смерти13.02.1971
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.01.1902
По МК родился 19/20 января 1903г. отец Шустинъ Сергей Тимофеевъ
Рождение ребёнка
01.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шустова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
05.06.1937
Сын: Шустов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Шустова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шустова Ольга Петровна
Смерть
13.02.1971
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кл.