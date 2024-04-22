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Шустовъ Иван Сергеевич

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Место рождения

Шкинь, Коломенский, Московская область

Дата рождения

Около 25.01.1902

Дата смерти

13.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.01.1902

Отец: Шустовъ Сергей Тимофеевъ

Мать: Шустова Анастасия Васильева

Шкинь, Коломенский, Московская область
По МК родился 19/20 января 1903г. отец Шустинъ Сергей Тимофеевъ
Рождение ребёнка
01.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шустова Ольга Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.06.1937

Сын: Шустов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Шустова Ольга Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Шустова Ольга Петровна

Смерть
13.02.1971
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кл.
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