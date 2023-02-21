Шустов Сергей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шустов Тимофей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 25.01.1902
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
26.07.1905
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
04.04.1908
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно