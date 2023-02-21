Шустов Сергей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Сергей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шустов Тимофей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 25.01.1902

Сын: Шустов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1905

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1908

Сын: Шустов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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