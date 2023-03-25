Шустова Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смерти01.12.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1852
Отец ребёнка: Шустовъ Тимофей Филиппов
Ф.203 Оп. 745 Д.1866-730 В МК Шустинъ
Рождение ребёнка
04.01.1854 ст.
Отец ребёнка: Шустовъ Тимофей Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Шустова Ксения Тимофеева
Отец ребёнка: Шустовъ Тимофей Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Сын: Шустовъ Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шустовъ Тимофей Филиппов
Рождение ребёнка
До 1866 ст.
Отец ребёнка: Шустовъ Тимофей Филиппов
Смерть
01.12.1897 ст.
203-780-2527-33