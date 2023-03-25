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Шустова Анна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

01.12.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1852

Сын: Шустовъ Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Шустовъ Тимофей Филиппов

Шкинь, Коломенский, Московская область
Ф.203 Оп. 745 Д.1866-730 В МК Шустинъ
Рождение ребёнка
04.01.1854 ст.

Сын: Шустов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Шустовъ Тимофей Филиппов

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Шустова Ксения Тимофеева

Отец ребёнка: Шустовъ Тимофей Филиппов

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Сын: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шустовъ Тимофей Филиппов

Рождение ребёнка
До 1866 ст.

Сын: Шустовъ Сергей Тимофеевъ

Отец ребёнка: Шустовъ Тимофей Филиппов

Смерть
01.12.1897 ст.
Шкинь, Коломенский, Московская область
203-780-2527-33
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