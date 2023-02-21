Шустов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шустов ?

Мать: Шустова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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