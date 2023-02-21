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Шустов Григорий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шустин Тимофей Филиппов

Мать: Шустина Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Шустов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1890

Сын: Шустов Афанасий

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
11.04.1902

Сын: Шустов Фёдор

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1905

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1906

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Анастасия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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