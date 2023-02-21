Шустов Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шустин Тимофей Филиппов
Мать: Шустина Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
Около 1887
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
11.01.1890
Сын: Шустов Афанасий
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
11.04.1902
Сын: Шустов Фёдор
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
18.05.1905
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
05.07.1906
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Шустова Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно