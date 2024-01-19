Шустова (Михайлова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1866 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шустова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
08.06.1884 ст.
203-780-1090-312
Рождение ребёнка
Около 1887
Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич
203-780-1112-423
Рождение ребёнка
11.01.1890 ст.
Сын: Шустов Афанасий
Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич
Ф203 оп.780 д.1133 стр. 460, 495
Рождение ребёнка
15.01.1892 ст.
Дочь: Шустова Мария
Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.09.1894 ст.
Дочь: Шустова Пелагия
Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич
Восприемник Михаил Тимофеев Шустовъ 203-780-2504-189
Рождение ребёнка
26.07.1897 ст.
Сын: Шустов Вася
Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.02.1899 ст.
Дочь: Шустова Евдокия
Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич
203-780-3547-226 в МК отец Шустинъ
Рождение ребёнка
11.04.1902
Сын: Шустов Фёдор
Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.05.1905
Дочь: (Шустова) Елена
Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.07.1906
Дочь: (Шустова) Ольга
Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно