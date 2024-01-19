Шустова (Михайлова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова (Михайлова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шустова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Бракосочетание
08.06.1884 ст.

Муж: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
203-780-1090-312
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Шустов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
203-780-1112-423
Рождение ребёнка
11.01.1890 ст.

Сын: Шустов Афанасий

Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
Ф203 оп.780 д.1133 стр. 460, 495
Рождение ребёнка
15.01.1892 ст.

Дочь: Шустова Мария

Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1894 ст.

Дочь: Шустова Пелагия

Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
Восприемник Михаил Тимофеев Шустовъ 203-780-2504-189
Рождение ребёнка
26.07.1897 ст.

Сын: Шустов Вася

Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1899 ст.

Дочь: Шустова Евдокия

Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
203-780-3547-226 в МК отец Шустинъ
Рождение ребёнка
11.04.1902

Сын: Шустов Фёдор

Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1905

Дочь: (Шустова) Елена

Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
05.07.1906

Дочь: (Шустова) Ольга

Отец ребёнка: Шустовъ Григорий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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