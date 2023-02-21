Шустов Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шустин Тимофей Филиппов

Мать: Шустина Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
26.05.1890

Сын: Шустов Фёдор

Мать ребёнка: Шустова Евдокия Петровна

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1913

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Шустова ?

Шкинь, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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