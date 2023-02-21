Шустов Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шустин Тимофей Филиппов
Мать: Шустина Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
26.05.1890
Сын: Шустов Фёдор
Мать ребёнка: Шустова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около ?.12.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шустова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шустова Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно