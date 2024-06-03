Шустина (Шилова) Татиана Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1894 ст.
Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Шустин Георгий
Отец ребёнка: Шустов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Шустин Александр
Отец ребёнка: Шустов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Шустина Ольга
Отец ребёнка: Шустов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Шустин Николай
Отец ребёнка: Шустов Михаил Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.03.1910
Сын: Шустин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Шустов Михаил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно