Шустина (Шилова) Татиана Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустина (Шилова) Татиана Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1894 ст.

Муж: Шустов Михаил Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Шустин Георгий

Отец ребёнка: Шустов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Шустин Александр

Отец ребёнка: Шустов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Шустина Ольга

Отец ребёнка: Шустов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Шустин Николай

Отец ребёнка: Шустов Михаил Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.03.1910

Сын: Шустин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Шустов Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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