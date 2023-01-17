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(Шустова) Евдокия
(Шустова) Евдокия
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Место рождения
Шкинь
, Коломенский, Московская область
Дата рождения
26.07.1905
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шустов Сергей Тимофеевич
Мать
Шустова Анастасия Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1905
Отец:
Шустов Сергей Тимофеевич
Мать:
Шустова Анастасия Васильевна
Шкинь
, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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