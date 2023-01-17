(Шустова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шустова) Евдокия

(Шустова) Евдокия

avatar

Место рождения

Шкинь, Коломенский, Московская область

Дата рождения

26.07.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1905

Отец: Шустов Сергей Тимофеевич

Мать: Шустова Анастасия Васильевна

Шкинь, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close