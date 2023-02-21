Шустов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустов Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шустов Иван Сергеевич

Мать: Шустова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
20.10.1958

Сын: Шустов Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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