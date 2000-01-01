Шустов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1958
Отец: Шустов Юрий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно