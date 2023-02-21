Щетинина (Юдаева) Мария Петровна
Место рожденияс.Бойчицы
Дата рождения21.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1910
Отец: Юдаев Пётр Казьмин
Мать: Юдаева Дарья Петрова
с.Бойчицы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щетинин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щетинин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щетинин Сергей
Смерть
Неизвестно