Щетинина (Юдаева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина (Юдаева) Мария Петровна

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Место рождения

с.Бойчицы

Дата рождения

21.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1910

Отец: Юдаев Пётр Казьмин

Мать: Юдаева Дарья Петрова

с.Бойчицы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щетинин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинин Сергей

Смерть
Неизвестно
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