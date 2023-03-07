Булатов Данило Тарасов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Булатов Тарас Иванов
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Булатов Петр Данилов
Мать ребёнка: Булатова Домника
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Дарья Данилова
Мать ребёнка: Булатова Домника
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Катерина Данилова
Мать ребёнка: Булатова Неонила Потапова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Булатова Неонила Потапова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Настасья Данилова
Мать ребёнка: Булатова Неонила Потапова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Пелагея Данилова
Мать ребёнка: Булатова Неонила Потапова
Рождение ребёнка
29.03.1851 ст.
Мать ребёнка: Булатова Неонила Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Домника
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857