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Булатов Данило Тарасов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Булатов Тарас Иванов

Мать: Булатова Евдокия Митрофанова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Булатов Петр Данилов

Мать ребёнка: Булатова Домника

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Дарья Данилова

Мать ребёнка: Булатова Домника

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Катерина Данилова

Мать ребёнка: Булатова Неонила Потапова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Булатов Никита Данилов

Мать ребёнка: Булатова Неонила Потапова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Настасья Данилова

Мать ребёнка: Булатова Неонила Потапова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Пелагея Данилова

Мать ребёнка: Булатова Неонила Потапова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1851 ст.

Сын: Булатов Василий Данилов

Мать ребёнка: Булатова Неонила Потапова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Домника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Неонила Потапова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1857
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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