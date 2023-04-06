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Булатов Петр Данилов

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Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Булатов Данило Тарасов

Мать: Булатова Домника

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Булатов Абрам Петров

Мать ребёнка: не указана

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Булатов Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Фекла Петрова

Мать ребёнка: Булатова Александра Васильева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Александра Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1853
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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