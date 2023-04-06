Булатов Петр Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Булатов Данило Тарасов
Мать: Булатова Домника
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Булатов Абрам Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Булатов Иван Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Фекла Петрова
Мать ребёнка: Булатова Александра Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853