Булатова (Бородавкина) Евдокия Митрофанова
Место рожденияпоч. Шалаевский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1777
Муж: Булатов Тарас Иванов
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Булатова) Марья Тарасова
Отец ребёнка: Булатов Тарас Иванов
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Булатов Тарас Иванов
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: (Булатова) Пелагея Тарасова
Отец ребёнка: Булатов Тарас Иванов
Смерть
После 1795