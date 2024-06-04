Булатова (Бородавкина) Евдокия Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Бородавкина) Евдокия Митрофанова

Место рождения

поч. Шалаевский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1777

Муж: Булатов Тарас Иванов

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Булатова) Марья Тарасова

Отец ребёнка: Булатов Тарас Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Булатов Данило Тарасов

Отец ребёнка: Булатов Тарас Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: (Булатова) Пелагея Тарасова

Отец ребёнка: Булатов Тарас Иванов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795

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