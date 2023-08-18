Булатова Неонила (Наталья) Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Катерина Данилова
Отец ребёнка: Булатов Данило Тарасов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Булатов Данило Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Настасья Данилова
Отец ребёнка: Булатов Данило Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Пелагея Данилова
Отец ребёнка: Булатов Данило Тарасов
Рождение ребёнка
29.03.1851 ст.
Отец ребёнка: Булатов Данило Тарасов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858