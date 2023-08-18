Булатова Неонила (Наталья) Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Неонила (Наталья) Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Катерина Данилова

Отец ребёнка: Булатов Данило Тарасов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Булатов Никита Данилов

Отец ребёнка: Булатов Данило Тарасов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Настасья Данилова

Отец ребёнка: Булатов Данило Тарасов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Пелагея Данилова

Отец ребёнка: Булатов Данило Тарасов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1851 ст.

Сын: Булатов Василий Данилов

Отец ребёнка: Булатов Данило Тарасов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Данило Тарасов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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