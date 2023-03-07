Булатов Тарас Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Булатов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Марья Тарасова
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Пелагея Тарасова
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1807