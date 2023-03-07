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Булатов Тарас Иванов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Булатов Иван Сергеев

Мать: Булатова Евдокия Семенова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Марья Тарасова

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Митрофанова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Булатов Данило Тарасов

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Митрофанова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Пелагея Тарасова

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Митрофанова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Евдокия Митрофанова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1807
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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