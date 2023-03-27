Верещагин Николай Алексеевич
Место рожденияНовгородская обл., Боровичесенский.
Дата рождения05.05.1884
Дата смерти23.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1884
Отец: Верещагин Алексей Васильевич
Мать: Екатерина Андреевна
Новгородская обл., Боровичесенский.
Рождение ребёнка
21.03.1907
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Верещагина Анна Петровна
Рождение ребёнка
14.03.1908
Сын: Верещагин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Верещагина Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.03.1911
Сын: Верещагин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Верещагина Анна Петровна
Рождение ребёнка
28.07.1913
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Верещагина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верещагина Анна Петровна
Смерть
23.11.1937
Кустанай
Похороны
Неизвестно
Кустанай