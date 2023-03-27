Верещагин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещагин Николай Алексеевич

Верещагин Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Новгородская обл., Боровичесенский.

Дата рождения

05.05.1884

Дата смерти

23.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1884

Отец: Верещагин Алексей Васильевич

Мать: Екатерина Андреевна

Новгородская обл., Боровичесенский.
Рождение ребёнка
21.03.1907

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Верещагина Анна Петровна

Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Верещагин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Верещагина Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.03.1911

Сын: Верещагин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Верещагина Анна Петровна

Рождение ребёнка
28.07.1913

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Верещагина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина Анна Петровна

Смерть
23.11.1937
Кустанай
Похороны
Неизвестно
Кустанай
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close