Верещагин Михаил Алексеевич
Место рожденияс. Мошенское
Дата рождения03.07.1889
Дата смерти27.05.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1889
Отец: Верещагин Алексей Васильевич
Мать: Екатерина Андреевна
с. Мошенское
Бракосочетание
02.09.1912
Borovichi, Borovichsky District, Novgorod Oblast, Russia
Супруг(-а): Мария Михайловна Верещагина (Митрофанова)
Рождение ребёнка
01.09.1915
Сын: Верещагин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Верещагина Мария Михайловна
Смерть
27.05.1933