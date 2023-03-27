Верещагин Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Михаил Алексеевич

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Место рождения

с. Мошенское

Дата рождения

03.07.1889

Дата смерти

27.05.1933

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1889

Отец: Верещагин Алексей Васильевич

Мать: Екатерина Андреевна

с. Мошенское
Бракосочетание
02.09.1912

Жена: Верещагина Мария Михайловна

Borovichi, Borovichsky District, Novgorod Oblast, Russia
Супруг(-а): Мария Михайловна Верещагина (Митрофанова)
Рождение ребёнка
01.09.1915

Сын: Верещагин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Верещагина Мария Михайловна

Смерть
27.05.1933
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