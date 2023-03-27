(Верещагина) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1862
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1879
Сын: Верещагин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1880
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1882
Дочь: Воинова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1884
Сын: Верещагин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич
Новгородская обл., Боровичесенский.
Рождение ребёнка
15.08.1886
Дочь: Громцева Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1888
Сын: Верещагин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич
Мошенское, Боровичский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1889
Сын: Верещагин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич
с. Мошенское
Рождение ребёнка
26.10.1890
Сын: Верещагин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич
Смерть
1930