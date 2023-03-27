(Верещагина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Верещагина) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1862

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1879

Сын: Верещагин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
02.04.1880

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
02.02.1882

Дочь: Воинова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1884

Сын: Верещагин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич

Новгородская обл., Боровичесенский.
Рождение ребёнка
15.08.1886

Дочь: Громцева Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
02.02.1888

Сын: Верещагин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич

Мошенское, Боровичский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1889

Сын: Верещагин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич

с. Мошенское
Рождение ребёнка
26.10.1890

Сын: Верещагин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Верещагин Алексей Васильевич

Смерть
1930
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