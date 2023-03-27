Громцева (Верещагина) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1886
Дата смерти?.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1886
Отец: Верещагин Алексей Васильевич
Мать: Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Громцев Алексей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Philadelphia, Pennsylvania 19141, USA
Смерть
?.08.1974