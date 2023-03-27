Громцева (Верещагина) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громцева (Верещагина) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1886

Дата смерти

?.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1886

Отец: Верещагин Алексей Васильевич

Мать: Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Громцев Алексей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громцев Алексей Викторович

Место жительства
Неизвестно
Philadelphia, Pennsylvania 19141, USA
Смерть
?.08.1974
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