Верещагин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1890
Дата смерти15.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1890
Отец: Верещагин Алексей Васильевич
Мать: Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
18.02.1918
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1938