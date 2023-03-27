Верещагин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1890

Дата смерти

15.01.1938

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1890

Отец: Верещагин Алексей Васильевич

Мать: Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
18.02.1918

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верещагина Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина Прасковья Петровна

Смерть
15.01.1938
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